Palu ailesi dehşetinde Tuncer Ustael'in ifadesi Müge Anlı'yı çileden çıkardı (14 Şubat 2020 Cuma) 14.02.2020 11:49

Müge Anlı canlı yayınına katılan ve tüm dünyayı şoke eden Palu ailesinin 6. duruşması önceki gün görüldü. Karar davasında Türkiye'nin gözü kulağı Kocaeli'den gelecek olan karardaydı. Müge Anlı ve ekibinin anbean takip ettiği Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'in mahkemede verdiği ifadeyi okuyan Müge Anlı çileden çıktı. Cinsel tacizden cinayete, işkenceden dolandırıcılığa birden fazla suça karışan Palu ailesi ve damat Tuncer Ustael'in alacağı ceza merak ediliyordu. İşte Palu ailesi davasında karar ve Tuncer Ustael'in Müge Anlı'yı çileden çıkartan ifadesi!