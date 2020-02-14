Müge Anlı Palu ailesi cinayetinde kararı açıkladı! Tuncer Ustael'in ifadesi Müge Anlı'yı çileden çıkardı
Müge Anlı canlı yayınına katılan ve tüm dünyayı şoke eden Palu ailesinin 6. duruşması önceki gün görüldü. Karar davasında Türkiye'nin gözü kulağı Kocaeli'den gelecek olan karardaydı. Müge Anlı ve ekibinin anbean takip ettiği Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'in mahkemede verdiği ifadeyi okuyan Müge Anlı çileden çıktı. Cinsel tacizden cinayete, işkenceden dolandırıcılığa birden fazla suça karışan Palu ailesi ve damat Tuncer Ustael'in alacağı ceza merak ediliyordu. İşte Palu ailesi davasında karar ve Tuncer Ustael'in Müge Anlı'yı çileden çıkartan ifadesi!
Müge Anlı canlı yayında Palu ailesi davasının detaylarını açıkladı. Tüm aile fertlerinin bulunduğu Palu ailesi davası 6. duruşma ile karara bağlandı. Müge Anlı 14 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Tuncer Ustael'in ifadesini okudu. İfadesinde "Herkesle mahşerde hesaplaşacağız." diyen Tuncer Ustael, sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan ve kamuoyunda 'Palu Ailesi' olarak da bilinen davanın 6'ncı duruşması, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Sanık aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına, arka kapıdan alındı.
Havva, İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun avukatı ise Meryem Tanhal'ın ölüm nedeninin darp ya da işkence değil gömüldükten sonra yaşadığı solunum yetmezliği olabileceğini iddia ederek, "Meryem'in cesedi üzerinde otopsi yapılamadı, cesedin atıldığı söylenen yerde de herhangi bir coğrafi değişim yaşanmamıştı. Meryem Tanhal'ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Meryem, Tuncer'den şiddet gördüğü sırada ölmeyip, bayılmış olabilir. Bayıldı sanılarak gömüldüğü için solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir. Ölüm nedeni Tuncer'in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Tuncer'in Meryem'i gömme eylemini İsa'ya zorla yaptırdığı düşünüldüğünde, bu durumun suça iştirak olarak değerlendirilmemesi gerekir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır" dedi.
"BEN PALU AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"