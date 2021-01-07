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Pakistan Başbakanı İmran Han’dan A News ve A Haber’e özel açıklamalar

Pakistan Başbakanı İmran Han’dan A News ve A Haber’e özel açıklamalar
07.01.2021 00:31
Ana Sayfa 11:55
Osman Bey, amcasından hesap...
Ana Sayfa 01:08
ABD'de kaos!
Ana Sayfa 03:08
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 09:19
Muharrem İnce CHP'den istifa...
Ana Sayfa 00:45
72 yaşındaki adam ilişkiye...
Ana Sayfa 02:06
Yeşilçam'ı aratmayan komedi!
Ana Sayfa 03:29
Büyükçekmece Gölü'nde korkutan...
Ana Sayfa 00:41
FETÖ operasyonu! Kritik...
Ana Sayfa 02:42
Özil Fenerbahçe yolunda
Ana Sayfa 00:53
Yarı çıplak kavga kamerada
Ana Sayfa 05:16
Provokatörlere şafak baskını
Ana Sayfa 00:17
Seslere uyandılar hayatlarının...

Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı İmran Han, A News ve A Haber’e konuştu. İmran Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değindi. "Türkiye Erdoğan döneminde büyük gelişim sağladı" diyen İmran Han, Batı'da artan İslamofobiyi işaret ederek, "Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı İmran Han, A News ve A Haber'e konuştu. İmran Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değindi. "Türkiye Erdoğan döneminde büyük gelişim sağladı" diyen İmran Han, Batı'da artan İslamofobiyi işaret ederek, "Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
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