Pakistan Başbakanı İmran Han’dan A News ve A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı İmran Han, A News ve A Haber’e konuştu. İmran Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değindi. "Türkiye Erdoğan döneminde büyük gelişim sağladı" diyen İmran Han, Batı'da artan İslamofobiyi işaret ederek, "Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı İmran Han, A News ve A Haber'e konuştu. İmran Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değindi. "Türkiye Erdoğan döneminde büyük gelişim sağladı" diyen İmran Han, Batı'da artan İslamofobiyi işaret ederek, "Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.