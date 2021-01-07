Pakistan Başbakanı İmran Han’dan A News ve A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Pakistan Başbakanı İmran Han, A News ve A Haber’e konuştu. İmran Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değindi. "Türkiye Erdoğan döneminde büyük gelişim sağladı" diyen İmran Han, Batı'da artan İslamofobiyi işaret ederek, "Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.