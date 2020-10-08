Müge Anlı'daki Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmesi! 'Sülalem kasap, Saliha'yı...'

Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, canlı yayında Saliha Çalışkan'ın esrarengiz kaybını araştırıyor. Mersin'de ikamet eden Saliha Çalışkan 27 aydır kayıp. Esrarengiz şekilde kaybolan ve hiçbir şekilde kendisinden haber alamayan Saliha Çalışkan'ın ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyerek programa katıldı. Müge Anlı'daki Saliha Çalışkan olayında son dakika gelişmesi kan dondurdu. Saliha Çalışkan'ın kaybında, boşanma sürecinde olduğu eşi Tuncay'dan şüpheleniliyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 8 Ekim Atv Müge Anlı canlı yayınında, 27 aydır kayıp olan Saliha Çalışkan olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Genç kadının ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken kayıp Çalışkan'ın ailesi genç kadının esrarengiz olayında eşi Tuncay Bey'in parmağı olabileceğini iddia ediyor. Kayıp Saliha'nın en son görüştüğü isim ise flaş iddialarda bulundu. İşte Müge Anlı Saliha Çalışkan olayından son dakika gelişmeleri…

SALİHA ÇALIŞKAN OLAYINDA FLAŞ İDDİA!

2018 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde halı dokuma ipi almak üzere ikamet ettiği evinden ayrılan Saliha Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı. İki seneden fazla süredir kendisinden herhangi bir haber alınamayan genç kadının 2. Eşi olan Tuncay Bey'den boşanma aşamasında olduğu öğrenildi…

SALİHA ÇALIŞKAN NEREDE?

Cinayete kurban gittiği düşünülen genç kadının ailesi kendisinden haber alınamayan Saliha Çalışkan için Müge Anlı programına başvurdu. Genç kadının ailesi boşanma sürecinde olduğu Tuncay Bey'den şüpheleniyor.

"ÇOCUK BENDEN DEĞİL"

Öte yandan Saliha Çalışkan'ın kaybolmadan önce son olarak görüştüğü isim olan Bayram Güceoğlu da esrarengiz olayda Tuncay Bey'i işaret ediyor. Kayıp kadının kuzeni Yahya Göztaşı Tuncay Bey'in olaydan önce "Çocuk benden değil" ifadelerini kullandığını ifade etmişti.

"TUNCAY'I CEZAEVİNE ATTIRACAK BİLGİLER BİLİYOR"

Öte yandan Saliha Çalışkan'ın kaybolmasının ardından kayıp kadının kız kardeşi olan Emine Keleş ve boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini hiçbir şekilde aramaması ise dikkat çekti. Emine Keleş'in iddiasına göre ise kayıp ablası Saliha Çalışkan, Tuncay'ı cezaevine attıracak bilgiler bildiğini bu nedenle boşanma aşamasında olduğu eşinin onu ortadan kaldırmak isteyebileceği iddiasını ortaya attı.

KIZ KARDEŞİ ARAMADI

Ortaya çıkan bir bilgi ise tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Saliha Çalışkan'ın kredi kartının kaybolmasının ardından Tuncay Bey tarafından kullanıldığı ortaya çıkınca bu iddiaları reddeden Tuncay Bey herkesi şaşkına çevirdi.

GENÇ KADIN MİRAS YÜZÜNDEN Mİ ORTADAN KALDIRILDI?

Saliha Çalışkan'ın kız kardeşinin eşi olan Murat Bey yayına bağlanarak bu kez çok farklı bir iddiada bulundu. Ve Saliha Çalışkan'ın kaybolduğu süreçte 300 – 400 bin TL'lik miras alacağını ifade etti. Bu açıklama sonrası genç kadının alacağı miras yüzünden cinayete mi gittiği konuşulmaya başlandı…

SÜLALEM KASAP, SALİHA'YI KESECEĞİM

Kayıp Saliha Çalışkan'ın eniştesi Murat Bey'in bir diğer iddiası ise kan dondurdu. Murat Bey; genç kadının boşanma sürecindeki eşinin Kaybolmadan önce genç kadını keseceğini ifade ettiğini duyurdu.