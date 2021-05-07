RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları EDHO'nun Suzi'si Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor! Ünlü oyuncu EDHO'da kendine hayran bırakmıştı! İşte yeni projesi...

EDHO'nun Suzi'si Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor! Ünlü oyuncu EDHO'da kendine hayran bırakmıştı! İşte yeni projesi...

EDHO'nun Suzi'si Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor! Ünlü oyuncu EDHO'da kendine hayran bırakmıştı! İşte yeni projesi...
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EDHO'nun Suzi'si ekranlara geri dönüyor! Gündemde en çok konuşulan konulardan biri oyuncuların yeni projeleri oluyor. Dizi ve filmlerde rol alan oyuncular ayrıldıklarında ya da farklı bir kadroya katıldıklarında dikkat çekiyor ve izleyiciler tarafından detaylar araştırılıyor. Müjdeli bir haber de Meryem Uzerli'den geldi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu. İşte ayrıntılar…


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