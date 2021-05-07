Ünlü oyuncu ekranlara geri dönüyor! EDHO dizisinde kendisine hayran bırakmıştı! Yeni projesi ise…

Gündemde en çok konuşulan konulardan biri oyuncuların yeni projeleri oluyor. Dizi ve filmlerde rol alan oyuncular ayrıldıklarında ya da farklı bir kadroya katıldıklarında dikkat çekiyor ve izleyiciler tarafından detaylar araştırılıyor. Müjdeli bir haber de Meryem Uzerli'den geldi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu. İşte ayrıntılar…