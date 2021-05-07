Ünlü oyuncu ekranlara geri dönüyor! EDHO dizisinde kendisine hayran bırakmıştı! Yeni projesi ise…
Gündemde en çok konuşulan konulardan biri oyuncuların yeni projeleri oluyor. Dizi ve filmlerde rol alan oyuncular ayrıldıklarında ya da farklı bir kadroya katıldıklarında dikkat çekiyor ve izleyiciler tarafından detaylar araştırılıyor. Müjdeli bir haber de Meryem Uzerli'den geldi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu. İşte ayrıntılar…
Gündemde en çok konuşulan konulardan biri oyuncuların yeni projeleri oluyor. Dizi ve filmlerde rol alan oyuncular ayrıldıklarında ya da farklı bir kadroya katıldıklarında dikkat çekiyor ve izleyiciler tarafından detaylar araştırılıyor. Müjdeli bir haber de Meryem Uzerli'den geldi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu. İşte ayrıntılar…
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzan-Suzi karakterine hayat veren güzel oyuncu ilgiyle izlenmişti. İkinci kez anne olan ve kızını kucağına alan Meryem Uzerli uzun zamandır ekranlardan uzak çocuğunu büyütüyordu ve sevenlerini mutlu eden bir haber geldi. Meryem Uzerli'nin yeni projesi belli oldu, peki hangi dizide rol alacak? Hangi kanalda izleyici karşısına çıkacak? İşte detaylar…
Eylül ayında 5. sezonu seyirciyle buluşacak olan Yasak Elma'nın finalinde Hasan Ali, Ender ve Yıldız karakterlerine meydan okuyan etkili bir kadın karakterin diziye dahil olacağı konuşuluyor.
Bu ismin son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli olacağı öne sürüldü. Ancak geçen aylarda 2. kez anne olan Uzerli ile böyle bir görüşmenin yapılmadığı, bu bilginin eski olduğu ortaya çıktı.
MERYEM ÜZERLİ KİMDİR?
Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 yılında, Almanya'nn Kassel şehrinde dünyaya gelmiş Türk-Alman oyuncudur.
Çocukluk ve ilk yılları
12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan dünyaya gelmiştir. Büyük büyükannesi Hırvatistan'lıdır. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.