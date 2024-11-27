Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık muhabirleri ile Bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda özel hastanelerde sistemin değişeceğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Özel hastanelerde mevzuat açısından bazı değişikliklere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda." ifadelerini kullandı. Bakan Memişoşoğlu, Yenidoğan çetesi olayı nedeniyle sağlık çalışanlarının töhmet altında bırakılmaması gerektiğini vurguladı.