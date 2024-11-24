SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
Haberler Haber Videoları

Otizmli çocuğa şiddet iddiası!

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 17:15

İstanbul Beylikdüzü’nde Mor Menekşe Otizm Akademisi isimli özel bir kuruma ailesi tarafından nitelikli bakım görmesi için teslim edilen 9 yaşındaki U.M.K isimli çocuğun, darp edildiği iddia edildi. Çocuğunu görmeye gelen aile, 9 yaşındaki otizmli çocuğun kolunda yanıklar, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluklar görmesi üzerine kurumdan şikayetçi oldu. Bir diğer iddia ise aynı kurumda olduğu söylenilen bir başka çocuğun da şiddet gördüğüydü. O anlara ait görüntüler ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
Kocasının aldattığını düşündü: Kendini yakmak istedi!
24.11.2024Pazar
Bıçaklanan genç ağır yaralandı
24.11.2024Pazar
Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti: O anlar kamerada
24.11.2024Pazar
Terör örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı
23.11.2024Cumartesi
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altına alındı
23.11.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti 01:58
Şanlıurfa'da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti
24.11.2024Pazar
Sultangazi’de kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü! 01:56
Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü!
23.11.2024Cumartesi
Kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi Orhan Aydoğdu feci şekilde can verdi! 02:16
Feci ölüm! Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu vefat etti!
23.11.2024Cumartesi
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Kar yağışı devam ediyor 01:19
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
24.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA