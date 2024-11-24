Otizmli çocuğa şiddet iddiası!

İstanbul Beylikdüzü’nde Mor Menekşe Otizm Akademisi isimli özel bir kuruma ailesi tarafından nitelikli bakım görmesi için teslim edilen 9 yaşındaki U.M.K isimli çocuğun, darp edildiği iddia edildi. Çocuğunu görmeye gelen aile, 9 yaşındaki otizmli çocuğun kolunda yanıklar, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluklar görmesi üzerine kurumdan şikayetçi oldu. Bir diğer iddia ise aynı kurumda olduğu söylenilen bir başka çocuğun da şiddet gördüğüydü. O anlara ait görüntüler ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.