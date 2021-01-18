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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu: YKS 26-27 Haziran'da yapılacak | ÖSYM 2021 sınav takvimi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu: YKS 26-27 Haziran'da yapılacak | ÖSYM 2021 sınav takvimi
18.01.2021 16:49
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Son dakika haberi... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir" dedi.


Halis Aygün, Twitter hesabından ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimini açıkladı. Aygün, "2021-YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 yılı sınav takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" bilgisini verdi.

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