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Osman Biçer eşini öldürdüğünü itiraf etti! Tek başıma yaptım, oğlumdan özür dilerim

Osman Biçer eşini öldürdüğünü itiraf etti! Tek başıma yaptım, oğlumdan özür dilerim
25.02.2021 11:30
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Müge Anlı'da aranan 10 yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Güldane Biçer'den son dakika haberi geldi. Müge Anlı ille Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Güldane Biçer olayında kayıp kadının eşi Osman Biçer tarafından daha önce dövüldüğü iddia edilmiş ancak Osman Biçer bu iddiaları Atv canlı yayınında yalanlamıştı. Eşinin kendisini aldattığını ve kaçıp gittiğini ileri süren Osman Biçer, Müge Anlı canlı yayını ardından gözaltına alındı ve bu sırada cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. 10 yıl sonra gelen cinayetin detayları ise kan dondurdu. Yıllarca çocuklarına ve ailesine 'Arkamdan iş çevirip başkasına kaçtı' diyen koca, itirafın ardından Güldane Biçer'i gömdüğü yeri gösterdi ve 3 çocuk annesinin cesedine ulaşıldı. Vahşi cinayetin katil zanlısı Osman Biçer'in eşi Güldane Biçer'in cinsel organını dahi bıçakladığı ortaya çıktı.


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