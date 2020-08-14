Oruç reis gemisi son dakika saldırı mı yapıldı? Kemal reis ve Limnos fırkateyni... Türkiye, Yunanistan'ı vurdu mu?

14.08.2020 11:14

Oruç reis gemisi son dakika saldırı haberi oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan: ''Bir az önce yaptığı açıklamada Oruç reis gemisine saldırı girişimi yapıldığını ve gereken cevabı verdiklerini'' belirtti. Peki Türkiye Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de vurdu mu? Yunanistan'ın saldırgan tutumunun ardından Doğu Akdeniz'de gerginliğin giderek tırmanıyor. Yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Oruç Reis gemisi, arama çalışması yapacağı bölgeye ulaştı. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türk donanması eşliğinde Akdeniz'e inerken F-16'lar, SİHA ve İHA'lar ile ATAK helikopterleri de bölgede uçuş gerçekleştirdi.

Oruç reis gemisi son dakika saldırı haberi oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan: ''Bir az önce yaptığı açıklamada Oruç reis gemisine saldırı girişimi yapıldığını ve gereken cevabı verdiklerini'' belirtti. Peki Türkiye Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de vurdu mu? Yunan donanmasına ait Limnos fırkateyninin, Oruç Reis'e yönelik müdahale girişiminde bulunmasına karşı TCG Kemalreis ile Limnos'un müdahalesini engellenmiş. Müdahale sonrasında Yunan donanmasına ait Limnos'un limana geri döndüğü iddia ediliyor. İki NATO ülkesi arasında tansiyonun giderek arttığı bir dönemde NATO da harekete geçti. Önceki gün Atina ile telefonda görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in tansiyonu düşürmek ve itidal çağrısında bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Başkan Erdoğan:

''Oruç Reis'e saldırmaya kalkmayın yoksa bedeli ağır olacağını söyledik. Bugün ilk cevabı verdik'' dedi.

Türkiye, Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de vurdu mu?



Edinilen bilgiye göre, önceki gün Oruç Reis belirlenen alanda çalışmalarını sürdürürken Limnos isimli Yunan fırkateyni Oruç Reis'e yakından taciz girişiminde bulundu. Bunun üzerine Oruç Reis'e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi.

Kemalreis fırkateyninin keskin menavrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı. Yunan fırkateyni kaçarken iki gemi arasında küçük çaplı bir sürtüşme yaşandı. Limnos isimli fırkateyn bölgeden uzaklaşarak, bakım için tersaneye gitti. Kemalreis'te ise görev icra etmesini engelleyecek herhangi bir hasar olmadığı ve görevini sürdürdüğü bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

GÜNDEM DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etmiştir." denildi.

NATO DEVREYE GİRİYOR

İki NATO ülkesi arasında tansiyonun giderek arttığı bir dönemde NATO da harekete geçti. Önceki gün Atina ile telefonda görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in tansiyonu düşürmek ve itidal çağrısında bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi. Bu hafta içinde Ankara'da olması beklenen Stoltenberg'in çeşitli temaslarda bulunacağı ve iki NATO üyesi ülkenin sıcak çatışmaya girmemesi için girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor. Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin önceki gün Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüşmüştü. NATO Genel Sekreteri, Doğu Akdeniz'de gerilimin artmasıyla ilgili olarak Türkiye ve Yunanistan'ı aralarındaki meseleleri "müttefiklik dayanışması" ruhuyla çözüme kavuşturma çağrısında bulunmuştu.

AKDENİZ'DE GERGİN BEKLEYİŞ

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de gergin bekleyiş sürüyor. Türk donanması Akdeniz'e inerken Yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı bölgeye ulaştı. Oruç Reis sismik araştırma gemisine beş savaş gemisi eşlik ediyor. Türk F-16'ları, SİHA ve İHA'lar ile üç adet ATAK taarruz helikopteri de zaman zaman bölgede uçuş gerçekleştiriyor. Ayrıca Antalya'nın Kaş ilçesine bir Türk hücumbotu demir atarken Yunanistan'a ait bir hücum botu ise Kaşı'ın hemen karşısındaki Meis adası önünde demirlediği bildirildi.

"OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ"

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Karargâhı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla video telekonferans yoluyla toplantı yaptı. Süren faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Bakan Akar, Türkiye'nin Kıbrıs dâhil Mavi Vatan'daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkati çekerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

MAVİ VATAN NE DEMEKTİR?

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ege ve Kıbrıs adasındaki Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1960'lı yıllardan bu yana geliştirdiği politikalar, günümüzde tüm Doğu Akdeniz'i Türk denizciliğine kapatmayı, enerji kaynaklarından Türkiye ve Kıbrıs Türkü'nün en ufak bir pay almamasını hedefleyen seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye ise Doğu Akdeniz'de yabancı devletlerin deniz yetki alanlarındaki hukuk dışı faaliyetlerini engellemeye yönelik 2002'de attığı ilk adımı, 2006 yılında başlattığı Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile perçinledi. 2016 yılına kadar 14 yılda 14 izinsiz araştırma gemisi faaliyeti engellendi. Son bir yılda ise altı araştırma ve bir sondaj gemisinin yine Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyette bulunma girişimleri Türk Deniz Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuka uygun şekilde akamete uğratıldı. Türkiye 2019 yılında Doğu Akdeniz sahasında araştırma gemileri, savaş gemileri ve insansız hava araçlarıyla haklarını Yunanistan, GKRY, Mısır ve İsrail'in kurduğu ittifaka karşı ödün vermeden koruyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için verdiği mücadele 2020 yılında yeni aşamalarıyla da devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2020 yılı bütçesi görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplarken, Doğu Akdeniz'de gelecek yıl beş kuyu açılacağına dikkat çekerek, bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelmesi için Türkiye'nin çabalarının süreceğine dikkat çekti.

Mavi Vatan'ı savunurken yürütülecek enformasyon savaşında bilmemiz gerekenler neler? Tüm bu soruların yanıtını Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi'nin (ASAM) "Türkiye Jeopolitik Stratejisi Sayısı" alt başlığıyla Kasım 2019 tarihinde yayımladığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın "Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur" başlıklı kitabında bulmak mümkün. Tümamiral Yaycı, eserinin başlığından da anlaşılabileceği şekilde, Türkiye'nin karşısına bugün Doğu Akdeniz'de dikilmek istenen engellerin tek bir hamleyle, yalnızca Libya ile Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesine yönelik imzalanacak anlaşma neticesinde çözülebileceğine işaret ediyor.