Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 22:15 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 22:46

Doğan Çelik yönetimindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, kavşakta Fadimana Özkan'ın kullandığı 68 AEY 477 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Doğan Çelik ve Fadimana Özkan ile oğlu Abdulsamet Özkan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.