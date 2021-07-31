Haberler Haber Videoları Orman yangınlarının zirve yaptığı gün CHP’li Zeydan Karalar kaburga keyfi yapmış! İşte o anlar...

Orman yangınlarının zirve yaptığı gün CHP’li Zeydan Karalar kaburga keyfi yapmış! İşte o anlar...

Orman yangınlarının zirve yaptığı gün CHP’li Zeydan Karalar kaburga keyfi yapmış! İşte o anlar...
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Fethiye’de orman yangını

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın iki kaburgasının kırıldığı buna rağmen yangın bölgelerine koştuğu propagandası yapıldı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. CHP'li Karalar, tüm yurt afetle kavrulurken ünlü bir kaburgacıda eşrafına ziyafet verdiği öğrenildi. Öte yandan Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarına karşı devlet, amansız bir mücadele yürütüyor. Mevcut duruma göre 28 Temmuz tarihinden itibaren yurdun turistik bölgeleri başta olomak üzere şüpheli orman yangınları çıktı. Yangından zarar gören vatandaşların yaraları amansız bir mücadele verilerek sarılıyor. CHP ve türevleriyse yalan haber üreterek kamuoyunu kışkırtıyor.


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