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Orman Genel Müdürlüğü'nden 'bal yedikten sonra bayılan ayıya ilişkin' açıklama

Orman Genel Müdürlüğü'nden 'bal yedikten sonra bayılan ayıya ilişkin' açıklama
11.08.2022 14:03

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Orman Genel Müdürlüğü, Düzce'nin Yığılca ilçesinde, arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru bozayının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Orman Genel Müdürlüğü, Düzce'nin Yığılca ilçesinde, arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru bozayının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devriye görevi yapan orman muhafaza memurlarımız, kendinden geçmiş olan bu ayı yavrusunu buldu. İlk tahminlere göre balı biraz fazla kaçırdığını düşünüyoruz. Hemen ilk müdahaleyi yaparak Milli Parklar'a teslim ettik. Şu an durumunun iyi olduğu bilgisini de paylaşalım."

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