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Orhan Gencebay A Haber'de

Orhan Gencebay A Haber'de "Canım Türkiyem" şiirini okudu

31.03.2020 23:19

A Haber'e bağlanarak "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyen usta sanatçı Orhan Gencebay, yazdığı şiiri de okudu. Canım Türkiye şiirini A Haber canlı yayınında okuyan Orhan Gencebay, kısa süre içinde seslendirmesini de yapacağını müjdeledi.


İşte Orhan Gencebay'ın A Haber canlı yayınında okuduğu şiiiri...

CANIM TÜRKİYEM
Sen benim cennetim, hür vatanımsın,
sen ecdadımın yadigarısın,
varlığım uğruna armağan olsun,
vatanım toprağım canım Türkiyem...

Uğrunda can veren canlarımızla,
çıktık sonsuza bayrağımızla,
Allah'ın yolunda imanımızla,
biz bize yeteriz canım Türkiyem...

Biz bir ölürüz bin diriliriz,
biz senin ebedi askerleriniz,
biz şehadeti de gurur biliriz,
gururum onurum canım Türkiyem...

Hem ekmeğim hem suyumsun,
vazgeçilmez namusumsun,
aşığınım dünya duysun canım Türkiyem...

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