Haberler Haber Videoları ORAJ NEDİR? | Meteoroloji'den 10 ile uyarı! İstanbul için saat verildi! Hem dolu hem sağanak! MGM 26-27-28 Nisan 2023 hava durumu!

ORAJ NEDİR? | Meteoroloji'den 10 ile uyarı! İstanbul için saat verildi! Hem dolu hem sağanak! MGM 26-27-28 Nisan 2023 hava durumu!

ORAJ NEDİR? | Meteoroloji'den 10 ile uyarı! İstanbul için saat verildi! Hem dolu hem sağanak! MGM 26-27-28 Nisan 2023 hava durumu!
03.07.2023 11:03

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir İstanbul'u oraj konusunda uyarıyor. Özellikle bugüne dikkat çeken MGM, dolu ve sağanak yağış için İstanbul dahil 10 kenti dolu ve sağanak yağış için uyardı. Öte yandan İstanbul'da yüzde 80'leri bulacak yağış için saat de verildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer verdi. Peki, Oraj bulutu nedir, nasıl oluşur? İşte konu hakkında merak edilenler!

Haber Videoları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANADOLU YAKASI'NDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteorolojinin uyarılarının ardından İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan Sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış yollarda kısa sürede su birikintileri oluşmasına neden oldu.

PROF. DR. ŞEN: BUGÜN BATI BÖLGELER YAĞMURLU

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün batı bölgeler yağmurlu. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İzmir, Manisa, Bursa, Denizli ve Uşak çevrelerinde gece Antalya'da yerel kuvvetli olması bekleniyor" mesajını paylaştı.

ORAJ NEDİR?

"Oraj" terimi, çoğunlukla meteoroloji ve hava durumu ile ilgili bir fenomeni tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. "Oraj" veya "gün batımı orajı", bir güneş batışının ardından meydana gelen atmosferik olaylardan biridir.

Oraj, genellikle gökyüzünde turuncu, pembe, kırmızı ve mor gibi renklerin belirgin bir şekilde göründüğü bir görsel şölen anlamına gelir. Bu renkler, güneş ışığının dünyanın atmosferiyle etkileşime girerken dağılması ve yansıması sonucunda ortaya çıkar.

Orajın belirgin bir özelliği, güneşin ufuk çizgisinin altına doğru indiği zamanlarda oluşmasıdır. Güneş, ufuk çizgisine yaklaşırken atmosferin daha yoğun bir tabakasından geçer ve bu da ışığın farklı dalga boylarının dağılmasına ve farklı renklerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu durum, olağanüstü bir renkli gökyüzü manzarası yaratır.

Oraj, genellikle güzel bir doğal olay olarak kabul edilir ve birçok kişi tarafından fotoğraflanır veya izlenir. Özellikle deniz kıyısında veya açık alanlarda, orajın etkisi daha belirgin olabilir. Ancak, her gün oluşan bir fenomen olmadığı için gözlemlenmesi rastlantısal olabilir.

Özetle, "oraj" terimi, güneş batışının ardından gökyüzünde ortaya çıkan renkli bir atmosferik olayı ifade eder.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimler ile Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

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