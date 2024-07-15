15 Temmuz 2016'da ihanetin pusu kurduğu karanlık gecenin seyrini Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir değiştirdi. Darbeci general Semih Terzi'yi beylik tabancasıyla başından vuran Halisdemir, FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonrası şehit düştü. Ömer Halisdemir'e "Ömer bunun sonunda şehadet var" diyerek "Semih Terzi'yi vur" emri veren Zekai Aksakallı 'Milletin Zaferi'nin 8. yıl dönümünde kahramanın kabri başında konuştu. Aksakallı, ''Bu ülkede Ömer'ler bitmez, bitmeyecek.. Emperyalist emeller hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak bunu herkes bilsin.'' dedi. İşte Zekai Paşanın tüyleri diken diken eden konuşması...