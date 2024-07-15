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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024, 16:54 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024, 17:01

ALAÇATI'DA ORMAN YANGINI: 3 ÖLÜ

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangından kaçmak isteyen 3 kişi alevlerin arasında kalara vefat etti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.

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