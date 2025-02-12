SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ömer Çelik’ten Dervişoğlu’na sert tepki!
Haberler Haber Videoları

Ömer Çelik'ten Dervişoğlu'na sert tepki!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 20:45 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 20:45

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu'nun açıklamalarını akıl dışı olarak tanımlayan Çelik, "İyi Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, "Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan" nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!
12.02.2025Çarşamba
Karaman'da silahlı çatışma kamerada!
12.02.2025Çarşamba
Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü!
12.02.2025Çarşamba
Kordon'da denize düşüp ölen kişinin son anı kamerada!
12.02.2025Çarşamba
Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu!
12.02.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan Endonezya’da katıldığı programda mehter marşını söyledi 00:19
Başkan Erdoğan Endonezya'da katıldığı programda mehter marşını söyledi
12.02.2025Çarşamba
CHP’li fondaşların delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz 00:55
CHP'li fondaşların delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz
11.02.2025Salı
Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! 02:45
Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı!
12.02.2025Çarşamba
Başkan Erdoğan, Enver İbrahim’e TOGG hediye etti: Ses duyuyor musun? 01:37
Başkan Erdoğan, Enver İbrahim'e TOGG hediye etti
12.02.2025Çarşamba
CANLI YAYIN