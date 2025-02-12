Ömer Çelik’ten Dervişoğlu’na sert tepki!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 20:45 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 20:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu'nun açıklamalarını akıl dışı olarak tanımlayan Çelik, "İyi Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, "Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan" nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir." dedi.