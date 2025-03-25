Ölüm tehditleri alan kadın öğretmen video çekip yardım istedi: Şüpheli yakalandı!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 17:19

Mersin'in Silifke ilçesinde görev yapan genç öğretmen Ayşe Sarıkaya, eski erkek arkadaşı tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek sosyal medyada video paylaştı. Gözyaşları içinde yaşadığı korkuyu anlatan öğretmen, yetkililerden yardım istedi. Kısa sürede yayılan video üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şüpheli Adana'da Yakalandı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran yardım çağrısının ardından Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Ayşe Sarıkaya'yı tehdit eden eski erkek arkadaşı M.O.'nun Adana'da olduğu tespit edildi. Ekiplerin operasyonu sonucunda şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"Ölmek İstemiyorum, Adalet İstiyorum"

Videoda yaşadığı zorlukları anlatan genç öğretmen, defalarca şikayette bulunmasına rağmen korunamadığını dile getirdi. "Belki bu son videom, bilmiyorum ama artık dayanacak gücüm kalmadı" diyerek sözlerine başlayan Sarıkaya, eski erkek arkadaşının kendisini sürekli taciz ettiğini, aldığı tüm tedbir kararlarını ihlal ettiğini ve çevresindeki herkese ulaşarak hayatını kâbusa çevirdiğini söyledi.

Sarıkaya, "Ölmek istemiyorum. Dışarı çıktığımda özgürce yürüyebilmek istiyorum. Korkmadan yaşayabilmek istiyorum. Lütfen sesim olun!" diyerek adalet talebinde bulundu.

Kamuoyunda Büyük Yankı Uyandırdı

Genç öğretmenin yardım çağrısı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişi, yetkilileri harekete geçmeye çağırırken, emniyetin hızlı müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.