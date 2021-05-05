RAMAZAN İMSAKİYE
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Oliver Varhely ile Edi Rama'nın toplantısına THY uçağı damga vurdu

Oliver Varhely ile Edi Rama'nın toplantısına THY uçağı damga vurdu
05.05.2021 23:21
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Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhely ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği basın toplantısına Türk Hava Yolları'na ait bir uçak damga vurdu. Toplantı sırasında Varhley ve Rama'nın arkasından uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "Turkish Airlines" ifadesini kullandı. Konuya ilişkin paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ,Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kastederek "Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.


Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhely ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği basın toplantısına Türk Hava Yolları'na ait bir uçak damga vurdu. Toplantı sırasında Varhley ve Rama'nın arkasından uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "Turkish Airlines" ifadesini kullandı. Konuya ilişkin paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ,Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kastederek "Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.
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