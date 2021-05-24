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''Öldürüp doğrayıp etlerini sıyırdı'' Sevilay Palabıyık kızı tarafından vahşice öldürüldü! Küçükçekmece'de kan donduran detaylar

''Öldürüp doğrayıp etlerini sıyırdı'' Sevilay Palabıyık kızı tarafından vahşice öldürüldü! Küçükçekmece'de kan donduran detaylar
24.05.2021 18:13
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Küçükçekmece'de Sevilay Palabıyık isimli kadın kızı tarafından vahşice öldürüldü. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri kan dondurucu manzarayla karşı karşıya kaldı. Polisler içeri girdiklerinde anne Palabıyık'ın cesedi ile karşılaştı. Tuğçe S.'nin, annesinin başını keserek su dolu tencereye koyduğu, sol bacağını kesip etlerini bıçakla sıyırdığı belirlendi. İşte vahşi cinayete dair detaylar...


Küçükçekmece'de Sevilay Palabıyık'ın kızı Tuğçe S. tarafından vahşice öldürülmesi olayına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tuğçe S.'nin, annesinin başını keserek su dolu tencereye koyduğu, sol bacağını kesip etlerini bıçakla sıyırdığı belirlendi.

Küçükçekmece'de yaşanan olayda Tuğçe S. (35), tartıştığı annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) başını satırla keserek öldürmüş, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Kan donduran olaya ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Bacağını kesip, etlerini leğene koymuş
4 yıl önce şizofreni tanısı konulduğu ancak tedavi olmayı reddettiği öğrenilen Tuğçe S.'nin tartıştığı annesini satırla öldürdükten sonra başını kesip mutfaktaki bir tencerenin içine koyduğu, daha sonra da tencerenin içini suyla doldurduğu belirlendi. Tuğçe S.'nin daha sonra annesinin sol bacağını kestiği, bacağındaki etleri kemiklerinden sıyırıp bir leğenin içine koyduğu ortaya çıktı.
Annesini vahşice öldüren Tuğçe S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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