SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Okul bahçesinde kahreden cinayet! 14 yaşındaki Duru Pakarda arkadaş kurşunuyla öldü! | Edirne haberleri
Haberler Haber Videoları

Okul bahçesinde kahreden cinayet! 14 yaşındaki Duru Pakarda arkadaş kurşunuyla öldü! | Edirne haberleri

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024, 16:45   |   Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024, 16:45

Edirne'nin Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun önünde kahreden olay meydana geldi.Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkardı. K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duru'nun cinayet şüphelisi K.C.A. (17) ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne'de, okul bahçesinde arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulup yaşamını yitiren Duru Pakarda (15), gözyaşları arasında toprağa verildi. Duru'nun cinayet şüphelisi K.C.A. (17) ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkardı. K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Pakarda kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duru'nun ortaokulu bitirdiği ve bu yıl lisede eğitimine devam edeceği öğrenildi. Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu.

Duru Pakarda için bugün Talatpaşa Mahallesi'ndeki Hasan Sezai Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Pakarda'nın okul arkadaşlarıyla yakınları katıldı. Duru'nun arkadaşları cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazede Duru'nun babası Cem Pakarda ise ayakta durmakta zorlandı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Duru Pakarda, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, şüpheli K.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

SIRADAKİ VİDEO
Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı
18.08.2024Pazar
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Tüneli’nin Ankara-İstanbul istikameti ağır taşıt trafiğine kapatılıyor... İşte o saatler
18.08.2024Pazar
Muğla Yatağan Yavaş Mahallesi ve Muğla merkez Yeniköy Mahallesi'nde orman yangını! | Video
18.08.2024Pazar
YANGIN BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU! MGM uyardı! | Video
18.08.2024Pazar
Aydemir Akbaş'ın cenazesinde İbrahim Tatlıses arbedesi! | VİDEO
18.08.2024Pazar
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi... 07:02
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu!
17.08.2024Cumartesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarında son durumu açıkladı! 69’u kontrol altında... 08:43
Yangınların Z raporu!
17.08.2024Cumartesi
Kavurucu sıcaklar yolda! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi: Sıcaklıklar 8 derece kadar yükselecek 04:07
Kavurucu sıcaklar yolda!
17.08.2024Cumartesi
Cenaze yolunda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti 04:03
Cenaze yolunda feci kaza!
17.08.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA