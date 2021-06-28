ODA TV'den 'Silah' yalanı! İşte gerçek olduğu iddia edilen oyuncak silahlar

ODA TV'nin haberinde TRT adına çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak siyahlar gerçek silahlar olarak sunuldu. ODA TV, gerçek silahlar(!)ın KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı savundu. ODA TV yazarı Caner Taşpınar'ın, "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı haberinde, "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı" iddia edildi. ODA TV'nin haberinin yalan olduğu, söz konusu silahların TRT adına çekilen ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasını anlatan dökü drama dizisinde kullanılan plastik oyuncak (emitasyon) siyahlar olduğu öğrenildi. İşte gerçek olduğu iddia edilen oyuncak silahlar...