Haberler Haber Videoları ''Öcalan'ı serbest bırakacak'' Meral Akşener'in akla zarar yalanına AK Parti'den çok sert tepki

''Öcalan'ı serbest bırakacak'' Meral Akşener'in akla zarar yalanına AK Parti'den çok sert tepki

''Öcalan'ı serbest bırakacak'' Meral Akşener'in akla zarar yalanına AK Parti'den çok sert tepki
20.01.2022 12:37

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:44
Bu da kardan kobra yılanı
Ana Sayfa 00:36
Jandarma ekipleri Sokak...
Ana Sayfa 00:40
Hızla kilo veren Müge Anlı...
Ana Sayfa 00:51
Karaman’da 10.5 kilo...
Ana Sayfa 00:55
Gaziantep Valisi Gül, TAG...
Ana Sayfa 03:28
ABD'deki danışmana ballı maaş
Ana Sayfa 00:35
Başıboş Pitbull’un saldırdığı...
Ana Sayfa 00:12
Karlı yolda kontrolden çıkan...
Ana Sayfa 01:15
Adana'da dehşet gecesi!...
Ana Sayfa 00:20
İstanbullunun İETT çilesi...
Ana Sayfa 01:10
Survivor kim elendi? Survivor...
Ana Sayfa 00:59
Kuruluş Osman’da nefes kesen...

HDP ile gizli ittifakı sürekli inkar eden İP Başkanı Meral Akşener büyük bir pişkinlik örneği sergiledi. Akşener, Başkan Erdoğan'ın, teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakma amacı olduğunu iddia ederek "Arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'ndakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın; sakın ha, sakın ha, sakın ha!" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'e tepki göstererek "Sayın Akşener’in “teröristbaşının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
SON DAKİKA