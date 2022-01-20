''Öcalan'ı serbest bırakacak'' Meral Akşener'in akla zarar yalanına AK Parti'den çok sert tepki

HDP ile gizli ittifakı sürekli inkar eden İP Başkanı Meral Akşener büyük bir pişkinlik örneği sergiledi. Akşener, Başkan Erdoğan'ın, teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakma amacı olduğunu iddia ederek "Arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'ndakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın; sakın ha, sakın ha, sakın ha!" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'e tepki göstererek "Sayın Akşener’in “teröristbaşının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.