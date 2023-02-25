Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı. Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı. Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.
YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.
Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.