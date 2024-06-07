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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 17:30 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 17:30

Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık mı? (YKS Sınavı için Nüfus müdürlüğü açık mı?)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav belgelerini almak isteyen öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, 8-9 Haziran tarihlerinde nüfus müdürlükleri özel çalışma saatleriyle hizmet verecek. Öğrencilerin zaman kaybı yaşamaması için sınava giriş belgeleri ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Öğrencilere Büyük Destek

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bir kolaylık da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. YKS'ye katılacak öğrencilerin sınav için gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayabilmeleri adına, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde nüfus müdürlükleri açık olacak.

Sınav Merkezlerine Özel Düzenleme

Özellikle sınav merkezi ilan edilen şehirlerdeki nüfus müdürlükleri, öğrencilerin sınav stresini azaltmayı hedefleyerek, 8 Haziran Cumartesi günü sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar; 9 Haziran Pazar günü ise sabah 07.00'den öğleden sonra 15.30'a kadar hizmet verecek.

Başvuru İçin Önemli Not

Nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda zaman kaybı yaşanmaması için öğrencilerin sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bu belge ile yapılan başvurular, öncelikli olarak işleme alınacak, böylece öğrencilerin işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanacak. Bu uygulama, öğrencilere sınav öncesinde büyük bir kolaylık sağlayarak, gereken belgelerini son dakika telaşı olmadan hazırlamalarına olanak tanıyacak.

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