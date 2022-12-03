Nilüfer Belediyesi LGBT'liler için özel merkez kurdu! İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesinde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyesinin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Seçimlere geri sayım devam ederken, Cumhurbaşkanı adayını ortaya koyamayan CHP'de belediyeler seçim öncesi oy almayı umdukları gruplara yönelik çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda 6'lı masadaki ortaklar birlikte hareket etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ni (SPoD) ziyaret etti.

İYİ Parti'nin ardından her fırsatda LGBT hareketine destek veren CHP de bu yönde adım attı.

CHP'Lİ BELEDİYEDE SAPKIN LGBT'LİLERE ÖZEL MERKEZ

AK Parti aile kavramını güçlendirerek güçlü aile yapısını korumak için çalışma yürütürken, CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT'li sapkınlar için özel merkez kurdu.

Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU DA AÇIK AÇIK DESTEK VERMİŞTİ

CHP'li belediyeler LGBT'li sapkınlar için bu çalışmaları yürütürken, geçtiğimiz aylarda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu LGBT'lilere destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "LGBTi Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTi Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP LİDERİ FAHRİ LGBT ÜYESİ YAPILDI

Kılıçdaroğlu'na, bu ifadelerinin ardından CHP Genel Merkezi önüne gelen bir grup LGBT üyesi tarafından sevgi gösterisinde bulunulmuştu.

LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, Buket Aydın'ın programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'nın LGBT'ye fahri üye yapıldığını duyurdu.

CHP'Lİ BELEDİYELER LGBT LOBİSİNE OMUZ VERDİ

Avrupa Birliği, ABD, İsveç, Hollanda büyükelçilikleri, Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD), birçok CHP'li belediye ile görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler neticesinde bazı CHP'li belediyelerde "Eşitlik Birimi" adı altında LGBT lobisini kurumsal kimliğe büründürmek için bazı yapılar kuruldu.

YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLERDEN DESTEK

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD) de resmi internet sitesinde derneğin "kuir" ve "feminist" olduğunu, "LGBTİQA+ hareketinde yer aldığını" ve "ikili cinsiyet sistemini sorguladığını" ifade ediyor.

Derneğin resmi destekçileri arasında Şişli ve Kadıköy Belediyeleri ile Avrupa Birliği, ABD Büyükelçiliği, İsveç Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği ve ABD merkezli Açık Toplum Vakfı da yer alıyor.

Ayrıca derneğin "değerlerimiz" açıklamasında LGBTİ+ hareketi, kuir ve feminizm yer alıyor. Raporda projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği de belirtiliyor.

İLK KADIKÖY BELEDİYESİ'NDE KURULDU

Birimi ilk kuran belediyelerden CHP'li Kadıköy Belediyesi, Toplumsal Eşitlik Birimiyle "toplumsal cinsiyet eşitliğini baz alan politikalarının derinleştirilmesi, bu politikaların sivil toplum işbirlikleriyle geliştirilmesi, kurum içindeki toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün içselleştirilmesine" yönelik çalışmalar yapıyor.

Öte yandan Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi'nin LGBTİ+ Meclisi de bulunuyor. Belediye bünyesindeki iki birim, birlikte LGBT'ye yönelik faaliyetler yürütüyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ SORUMLU: AİLE TERÖRDÜR

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Eşitlik Birimi de LGBT konusunda çalışmalar yapıyor.

Belediyenin Eşitlik Birimi Sorumlusu Ceren Suntekin, çocuklara yönelik LGBT ve PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kurucularından...

Ailenin "terör" olduğunu savunan Suntekin, LGBT örgütü KAOS-GL'nin internet sitesindeki yazısında çocuğun anne ve babayla olan kan bağının kutsal olmadığını, aile dışında hayatın olduğunu ve bu yöndeki faşizmle de mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürüyor.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 'TOPLUMSAL CİNSİYET' EĞİTİMLERİ YAPIYOR

Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde de Eşitlik Birimi bulunuyor.

Müdürlüğün görevi "yerel nüfusun yapısına ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm yerel hizmetler alanlarında yaygınlaştırmak" olarak tanımlanırken buradaki Eşitlik Birimi'nin görevi de "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirerek toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenler" şeklinde aktarılıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE CİNSİYETSİZLEŞTİRME ÇOCUKLARDAN BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü de "toplumsal cinsiyet" adı altında cinsiyetsizlik çalışmaları yürütüyor.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi de yönergesinde "Çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarını artırıcı çalışmalar yapmak" ifadeleriyle bu çalışmaları çocuklara yönelik de yürüttüğünü açıklıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN LGBT 'FARKINDALIĞI'

Nilüfer Belediyesi LGBT konusunda resmi çalışmalarda bulunan belediyeler arasında yer alıyor.

Belediyenin Kent Konseyinde 9 Aralık 2018'de yapılan Toplum Cinsiyet Eğitiminde, LGBT konusundaki çalışmalar, "Kadın erkek eşitliği, LGBTİ+ farkındalığı, şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele yöntemleri hakkında atölyeler gerçekleştiren gençler, hak arayışları konusunda uzun uzun konuşma fırsatı yakaladılar" sözleriyle ifade ediliyor.

Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına da tepki gösterdi. Bursa Kadın Platformuyla yapılan ortak açıklamada, "Soruyoruz, neden bu cinayetlere engel olması gerekenler onun yerine kadına yönelik şiddeti önleyecek yasaları dahi iptal etmeye çalışıyor? Her bir cümleniz kadınlara, çocuklara LGBTİ+lara artan şiddet olarak dönüyor" ifadeleri kullanıldı.

6'LI MASANIN BEYANNAMESİNDE LGBT VAR

LGBT savunuculuğuna bu kez de CHP'li İstanbul Milletvekili Yunus Emre başladı. Ancak Emre'nin açıklamaları 6'lı masayı da ilgilendiren cinsten. Emre, katıldığı bir televizyon programında LGBT haklarını savunarak 6'lı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerleri olduğunu söyledi.

Emre bu değerlerin içinde LGBT haklarının da olduğunu ifade etti.

CHP'li Yunus Emre'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Siyasi hayatımızda konuşuluyor, önemli. Bu bir zihniyeti gösteriyor. Bir cumhurbaşkanının, insanı hedef olarak koyan, düşman olarak hefef olarak insanı koyan, o düşmanı da kendisine destekçi olarak, düşündüğü insanların da hedef alması isteyen felan bir tutum yani. Cumhurbaşkanının hedef gösteren tutumunun desteklenecek bir tarafı yok.

"ALTILI MASANIN BEYANNAMESİNDE BU UYGULANIYOR"

Netice itibarıyla altılı masanın beyannamesinde Avrupa konseyi değerleri uygulanıyor. Bunlar için yola çıkmak için insanlar, insanın hedefe konulmasını, insanın düşman olarak kodlanıp topluma sunulmasını, bunu kabul edebilirler mi, böyle bir şey olur mu?