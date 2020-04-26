Nihat Hatipoğlu ile İftar programına soru yağıyor! Yoğunluk nedeniyle Whatsapp hattı kilitlendi!

26.04.2020 09:55

ATV ekranlarında bir Ramazan ayı klasiği olan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Özel Programları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatipoğlu'nun ilk iftar programına ilgi yine büyüktü. Ekran başındakiler iftar öncesi Hatipoğlu'na 25 bin soru gönderdi. Yoğunluk nedeniyle WhatsApp hattı kilitlendi. Hatipoğlu, kendisine ulaşan soruları her zamanki samimiyeti ve sıcaklığıyla tek tek yanıtlamaya çaba gösterdi.

BU YIL STÜDYODA

Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu yıl farklı bir konseptte ekrana geliyor. Yıllardır Sultanahmet Meydanı'nda muazzam kalabalıklar eşliğinde yapılan iki program, bu yıl salgın nedeniyle stüdyodan gerçekleşiyor. Programa konuk alınmıyor, geçmiş yıllardaki görüntüler ekrana yansıtılıyor.