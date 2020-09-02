Netflix'in çocuk istismarı içeren Cuties filmiyle ilgili flaş gelişme! Lisansı iptal edilebilir

02.09.2020 11:35

Sapkınlık yuvası Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanması planlanan yeni filmi ‘Cuties’, tanıtım afişindeki görselde çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Takvim.com.tr'nin özel haberine göre Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmez ise Perşembe günü yapılacak RTÜK toplantısında Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor. Netflix'in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak.