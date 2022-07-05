Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin... Sarallar operasyonunda flaş gelişme: Ünlü isimler emniyete ifadeye çağırıldı!

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILDI



Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

SARALLAR OPERASYONU

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 119 şüpheli yakalanmıştı. İşadamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alınmıştı. Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edilmişti. Baskınlarda çok sayıda silah ve para ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen çeteye operasyon yapılmıştı. Söz konusu suç örgütünün, çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 SKM suçlarına karıştıklarını belirleyen polis, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de daha önce belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirilmişti.





Şarkıcı Aylin Çoşkun

İş adamı Erdal Acar ile örgütün lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, zanlıların ev ve işyerleri ile otomobillerinde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde 1 suikast silahı, 1 susturucu, bu silahlara ait bin mermi, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ile 900 bin dolar ve 413 bin Euro para ele geçirilmişti.

Oyuncu Erkan Petekkaya

İKİNCİ KEZ UZATILDI

Dört günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından gözaltı süreleri için uzatma kararı alınan ve sekiz günlük gözaltı süreleri bu sabah dolan şüpheliler yeniden adliyeye sevk edildi ve gözaltı süreleri için ikinci defa uzatma kararı alındı.