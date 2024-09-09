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Narin'in cesedini dereye taşıyan aracı helikopter görüntüledi!
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Narin'in cesedini dereye taşıyan aracı helikopter görüntüledi!

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 23:02 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 23:02

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran’ın cesedine, arama çalışmalarının 19'uncu gününde ulaşıldı. Cesedin taşındığı kırmızı otomobil ise havadan yapılan aramalarda görüntülendi.

21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nin 2 kilometre dışındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cesedin bir çuval içinde, üzeri taşlarla kapatılarak gizlendiği tespit edildi.

Güran'ın cansız bedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sonrası bugün sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İtirafçı N.B.'nin Otomobili Havadan Tespit Edildi

Şüpheli N.B.'nin, Narin Güran'ın cesedini taşıdığı araçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 25 Ağustos'ta Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter tarafından çekilen görüntülerde, N.B.'nin cesedi taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu tespit edildi. Görüntülerde, Narin Güran'ın cesedinin taşındığı araç açıkça kameralara yansıdı.

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Olayın ortaya çıkmasından sonra şüpheli N.B.'nin ifadesi alındı ve soruşturma genişletilerek devam ediyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yeni delillerin peşinde olduğunu ve elde edilen görüntülerin olayın çözülmesinde kritik bir rol oynayacağını belirtti.

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