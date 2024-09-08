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Narin Güran'ın cansız bedeni nerede bulundu? Diyarbakır Valisi açıkladı
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Narin Güran'ın cansız bedeni nerede bulundu? Diyarbakır Valisi açıkladı

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024, 12:18 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024, 12:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi. Güran'ın defalarca aranan dere yatağında bir çuvalın içinde bulunduğu ifade edildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin, üzeri taşlarla gizlenmiş vaziyette bir çuvalın içerisinde dere kenarında bulunduğunu açıkladı.

SIRADAKİ VİDEO
Narin Güran'ın cansız bedeni defalarca aranan dere yatağında bulundu
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