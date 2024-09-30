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NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
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NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:06 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:06

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetindeki son durumu A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz Narin Güran'ın babası Arif Güran'la yaptığı röportaj ile canlı yayında aktardı. Arif Güran çarpıcı röportajında; ''Köy kör olmuş... Devlet Nevzat Bahtiyar'ın oğlu için gitti, Nevzat kaçmaya kalkınca Nevzat'ı yakaladı. Allahın izniyle katil bulunduktan sonra taziyemi kuracağım bütün vatandaşımı halkımı da ben taziyeme bekliyorum.'' dedi. İşte Narin Güran cinayetinde Baba Arif Güran'ın cinayete ilişkin son durumu aktardığı o röportaj...

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