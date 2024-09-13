Narin cinayeti: Yenge Maşallah Güran'ın ifadesi!

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında (Melike ve Birsen’in annesi) Narin'in yengesi Maşallah Güran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Savcının Maşallah Güran'a ''Narin'i siz mi öldürdünüz?'' sorusunu yönelttiği Maşallah Güran'ın ise soruya ''Nevzat suçtan kurtulmak için benimle Yüksel'e iftira atmaktadır. Bunun haricinde Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ve Yüksel Güran'ın Narin'i öldürüp öldürmediklerini bilmiyorum.'' diye yanıt verdiği görülüyor. İfadeler sonrası Maşallah Güran'ın 'suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek' iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşte o ifade...