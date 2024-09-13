Narin Cinayeti: Birsen Güran amca Salim'i ifşaladı! İşte ifadesi!

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Birsen Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. Birsen Güran ifadesinde ''Amcam Salim Güran beni 'Narin'i 17:40'ta gördük diye ifade verin' diyerek tembihledi'' cümlesini kurarak amca Salim Güran'ı ifşaladı. İfadeleri sonrası Birsen Güran ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.