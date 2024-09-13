PODCAST CANLI YAYIN
Narin Cinayeti: Birsen Güran amca Salim'i ifşaladı! İşte ifadesi!
Haberler Haber Videoları

Narin Cinayeti: Birsen Güran amca Salim'i ifşaladı! İşte ifadesi!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 01:04 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 01:22

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Birsen Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. Birsen Güran ifadesinde ''Amcam Salim Güran beni 'Narin'i 17:40'ta gördük diye ifade verin' diyerek tembihledi'' cümlesini kurarak amca Salim Güran'ı ifşaladı. İfadeleri sonrası Birsen Güran ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Narin cinayeti: İşte Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesi!
13.09.2024Cuma
Fatih'te 3 katlı bina çöktü!
12.09.2024Perşembe
Narin cinayeti: Mahkemeye sevk edilen 9 kişi görüntülendi!
12.09.2024Perşembe
Enes Güran'ın ifadesi!
12.09.2024Perşembe
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un babasından ABD’ye tepki: “Konu İsrail olunca geçiştiriliyor”
12.09.2024Perşembe
Bunlar da Var
İşte Narin’in öldürüldüğü yer! 11:51
İşte Narin'in öldürüldüğü yer!
12.09.2024Perşembe
Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş’tan sitem! Sevenlerini üzen haberle gündeme gelmişti.. 02:52
Ünlü türkücü Turgut Karataş’tan sitem
12.09.2024Perşembe
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir? Geçer not alamadı! Şabaniye yorumu pes dedirtti 00:28
Miss Turkey 2024 birincisi için Şabaniye yorumu
12.09.2024Perşembe
Bozüyük Vitraspor 0-1 Bursaspor | GOL 01:09
GOL | Bozüyük Vitraspor 0-1 Bursaspor
12.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA