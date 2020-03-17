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Mustafa Sandal koronavirüse mi yakalandı? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi

Mustafa Sandal koronavirüse mi yakalandı? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi

17.03.2020 11:09

Mustafa Sandal'ın koronavirüse yakalandığı iddiası magazin dünyasında küçük çağlı bir şoka neden oldu. Yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğün sonrasında koronavirüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edilen Mustafa Sandal'dan açıklama geldi. Mustafa Sandal'ın sağlık durumu nasıl? İşte Mustafa Sandal'ın koronavirüs açıklaması...


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