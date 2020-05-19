Murat Bardakçı canlı yayında açıkladı: Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Osmanlı Devleti'nin talimatıyla olmuştur

19.05.2020 19:58

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bardakçı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının Osmanlı Devleti tarafından hazırlanan çok ciddi bir operasyon olduğunu açıkladı.

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bardakçı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının Osmanlı Devleti tarafından hazırlanan çok ciddi bir operasyon olduğunu açıkladı.

Bardakçı yaptığı açıklamada, "Samsun yolculuğu devletin hazırladığı bir operasyon. Çok ciddi bir operasyondur. Bir kurmay operasyon. En ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hazırlanmış ve bütün detaylar belirlenmiş ve adım adım uygulanmıştır. Bizde söylenen gizli olarak yola çıktığı şeklinde bir şey yok.

30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettiş tayini hakkında kararname çıkar. İmzalayanlar, Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Sadrazam Damat Ferit Paşa ve Sultan Vahdettin." ifadelerini kullandı.