Muhsin Yazıcıoğlu'nun tek derdi vatan ve milletti! 31.12.2019 17:08

Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili karanlık noktalar hala aydınlatılamadı. Ancak ölümüyle ilgili Meclis’e sunulan rapor, failleri olarak FETÖ’yü gösteriyordu. Raporda "Yazıcıoğlu muhtemelen Emniyet içinde FETÖ'cü çetenin kurduğu Gladio tipi bir örgütlenmeyi çözmüştü. Bunu önce Dink ailesi sonra da devletin en üst makamlarıyla paylaşmak üzereydi" denilmişti. Tek derdi vatan ve millet olan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatından kesitleri doğum gününde sizinle paylaşacağız.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu (31 Aralık 1954, Elmalı, Şarkışla – 25 Mart 2009, Göksun), Türk Siyasetçi, Veteriner hekim ve Ülkücü lider. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, 19., 20., ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekili ve Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında Kahramanmaraş'ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

31 Aralık 1954 günü Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin son çocuğu olarak Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile de burada tanışıp evlenen Muhsin Yazıcıoğlu 2 çocuk babası idi.

80 DARBESİNDE 5 YIL HÜCREDE YATTI!

1968 yılında Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı; üniversite eğitimi için 1972'de Ankara'ya geldikten sonra da Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'nda bulundu. 1978 yılında faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin de kurucu Genel Başkanı oldu. Bu dönemde yaşanan Bahçelievler ve Kahramanmaraş katliamlarıyla suçlandı fakat yargı tarafından suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. 1980 sonrası yapılan yargılamalarda da beş yılı hücrede olmak üzere yedi buçuk yıl hapishanede yattı. Daha sonra suçsuz bulundu ve beraat etti.

1980 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu., 12 Eylül 1980'den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılandı. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Burada Üşüyorum adlı bir şiir yazdı.

Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992'de, "içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı" gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP'den ayrıldı. 29 Ocak 1993'te, MÇP' den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu.

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan erken genel seçimlerinde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi. 28 Şubat 1996 yılında ANAP'tan istifa ederek, BBP'ye döndü. 8 Ekim 2000 tarihindeki 4., 20 Temmuz 2003 tarihli 5. ve 30 Nisan 2006 tarihli 6. Olağan ve 15 Nisan 2007 tarihli 2. Olağanüstü Büyük Kurultaylarda yeniden genel başkan seçildi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP Genel Başkanlığına tekrar seçildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra, cezaevindeki ülkücüler ve onların ailelerine yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı. Yazıcıoğlu, 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) girdi ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 20 Ekim 1991 Milletvekili Genel Seçimlerinde, Refah Partisi (RP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Partisi'nin (IDP) oluşturduğu ittifak bünyesinde milletvekili adayı olan Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'tan milletvekili seçildi.

Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992'de, "içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı" gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP'den ayrıldı. 29 Ocak 1993'te, MÇP' den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

25 Mart 2009 tarihinde, Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Helikopter düştükten sonra İHA muhabiri İsmail Güneş 112 Acil Servisi aramıştır. Bu konuşmada bacağının kırık olduğunu, helikopterde bulunanlardan sadece BBP Sivas il Başkanı Erhan Üstündağ'ın inlediğini, ne BBP Sivas il başkan yardımcısı Murat Çetinkaya ne de pilot Kaya İstektepe'den ses geldiğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini söylemiştir.

Bu konuşmalar İsmail Güneş'in son konuşması olmuştur. Kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dâhil 6 kişinin naaşı arama ekipleri içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne ve Kızılöz Köyleri arasındaki Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Enkaz, 48 saat süren arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin içerisinde değil 115 km uzağındaydı.

28 Mart 2009 tarihi ve saat 14:10'da BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu'nun yaptığı açıklamaya göre, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler vefat etmişlerdir. Kendisi daha önce on yedi defa trafik kazası geçirmişti ancak bunların hepsini hafif sıyrıklarla atlatmıştı.

ÖLÜMÜNDE FETÖ İZİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin FETÖ elebaşının talimatıyla Hava Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü bir hücre tarafından düşürüldüğü iddiasıyla ilgili şok bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün firari Afrika İmamı Necdet İçel'e ait bir ses kaydında "Yazıcıoğlu ortadan kaldırılmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan onu Başbakan yapacaktı. Kendisi de Cumhurbaşkanı olacaktı. Biz bunu engelledik" dediği iddia edildi. Daha önce FETÖ içinde aktif görevler üstlenen Hüseyin Uğur Sarıçiçek söz konusu ses kaydını İzmir'de adli emanete teslim ettiğini, ancak bu kaydın ortadan kaybolduğunu iddia etti. Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili soruşturmanın seyrini değiştirecek iddianın sahibi Sarıçiçek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı müfettişlerine ifade verdi. İzmir'de ortadan kaybolduğu iddia edilen ses kaydında suikastı aydınlatacak somut deliller olduğu iddia ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "FETÖ çatı iddianamede"de Yazıcıoğlu cinayetini planladığı iddia edilen Necdet İçel'in Fetullah Gülen'i 'mesih' olarak kabul ettiği belirtiliyor.

İLAHİ TOKATLA DIŞARI ATILDI

BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bir FETÖ suikastına kurban gittiği iddiaları 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra neredeyse kesinlik kazandı. Helikopter enkazını incelemek üzere olay yerine giden ekibin başındaki isim Tuğgeneral Süleyman Manka, darbe kalkışması sonrası FETÖ'den tutuklandı. Helikopter enkazından parçaları söktüğü tespit edilen Astsubay Aydın Özsıcak ve delilleri karartanlar arasında olduğu iddia edilen Yarbay Davut Uçum, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına suikast için Marmaris'e giden darbeciler arasında yer aldı. Olay günü yaptıkları açıklamalarla arama, kurtarma çalışmalarını sabote eden Kayseri ve Kahramanmaraş'ta görevli üst düzey 3 emniyet mensubu 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklandı. Yazıcıoğlu ailesinin isteğiyle darbe girişimi sonrası dosya yeniden açıldı. Dosyada FETÖ elebaşının olaydan 5 gün sonra yaptığı "Alperenler ve Liyakat" başlıklı konuşmasında sarf ettiği "Bir ilahi tokatla dışarı atıldı" cümlesine de yer verildi.

DOSYA SİLBAŞTAN

Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı 2 hafta önce Danıştay tarafından kaldırılmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının usulüne uygun yapılmadığı, bir strateji dahilinde gerçekleştirilmediği ve yine usulüne uygun kriz merkezi oluşturulmadığı gerekçeleriyle kaldırılan takipsizlik kararı üzerine 2 isim hakkında açılacak soruşturma için süreç başlatıldı.