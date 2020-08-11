Muharrem ince Perşembe günü ne açıklayacak? CHP bölünür mü? İnce'nin halkta karşılığı var mı?

11.08.2020 14:48

Son dakika haberi... CHP'de Muharrem İnce krizi derinleşiyor. Muharrem İnce, “Kim hain, kim bölücü herkes öğrenecek” ifadelerini kullanmıştı. Muharrem İnce, Perşembe günü neler açıklayacak? CHP bölünecek mi? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Emin Pazarcı, '' Muharrem İnce, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun oyununu bozdu'' dedi.