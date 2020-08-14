Muharrem İnce isyan bayrağı açtı! Kılıçdaroğlu’nu bombaladı: CHP bu kafayla iktidar olamaz

14.08.2020 10:07

Muharrem İnce CHP yönetimine isyan bayrağı açtı. Kılıçdaroğlu’nu bombaladı: CHP iktidara yürüyormuş da engel oluyormuşum. Genel başkanın böyle bir iddiası yok. İktidara yürüme hayal... Güya Külliye beni destekliyormuş. Bunu diyenler CHP içindeki rant baronlarıdır. Bana atılan bir iftiradır, palavradan ibarettir.

Muharrem İnce, isyan bayrağını açtı. CHP'nin iktidara yürüme gibi bir iddiasının olmadığını anlattı. Kendisinin 4 Eylül'de Sivas'tan bir Türkiye hareketi başlatacağını açıkladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti ile ipleri iyice kopardı. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'tan "1000 günde memleket hareketi' adıyla bir hareket başlatacağını açıkladı. Ardından hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hem de parti yönetimini bombaladı:

"CHP'nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanın cumhurbaşkanı olması demek. Ben iktidardan bunu anlarım. Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksan ben ona CHP iktidarı demem ki. Genel başkanın böyle bir iddiası yok ki. Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayal demektir."