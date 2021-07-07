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Muharrem İnce 'Beni neden sattınız' deyip Kılıçdaroğlu'na televizyon çağrısı yaptı!

Muharrem İnce 'Beni neden sattınız' deyip Kılıçdaroğlu'na televizyon çağrısı yaptı!
07.07.2021 12:45
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CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce hakkında yeni iddialar geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilen Muharrem İnce, partinin fonladığı Halk TV’den bile destek görmedi. O yıllar hakkında itirafta bulunan dönemin Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, Genel Merkez’in Muharrem İnce’nin ekranlarda görünmesini engellediğini söyledi. Söz konusu skandal ile ilgili Muharrem İnce de açıklama yaptı. İnce, “Televizyona çıkartma diyor. Beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz?” dedi. İnce, seçimlerden hemen sonra CHP içerisinde bir çetenin olduğunu söylemişti.


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