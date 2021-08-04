Muhalefet yangını bile fırsat bilip yalanlarla siyasi prim peşine düştü! İşte CHP tayfasının çirkin tutumu

Türkiye’nin yangınlarla mücadelesinde muhalefet partilerinin aldığı tavır tartışma konusu oldu. Bazı siyasetçiler sosyal medya manipülasyonlarının peşinden sürüklendi. Peki ama gerçekler ne? İşte muhalefetin yangın üzerinden yapmaya çalıştığı siyasi prim oyunu ve gerçekler...