Haberler Haber Videoları Muhalefet yangını bile fırsat bilip yalanlarla siyasi prim peşine düştü! İşte CHP tayfasının çirkin tutumu

Muhalefet yangını bile fırsat bilip yalanlarla siyasi prim peşine düştü! İşte CHP tayfasının çirkin tutumu

Muhalefet yangını bile fırsat bilip yalanlarla siyasi prim peşine düştü! İşte CHP tayfasının çirkin tutumu
04.08.2021 11:58
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Türkiye’nin yangınlarla mücadelesinde muhalefet partilerinin aldığı tavır tartışma konusu oldu. Bazı siyasetçiler sosyal medya manipülasyonlarının peşinden sürüklendi. Peki ama gerçekler ne? İşte muhalefetin yangın üzerinden yapmaya çalıştığı siyasi prim oyunu ve gerçekler...


Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sosyal medya manipülasyonları bir yana, siyasi üstü bir meselede muhalefetin aldığı tutum dikkat çekiyor. Yangınları ve yanan canları adeta fırsat bilen muhalefet, siyasi prim uğruna yalanları ardı ardına sıraladı.

İŞTE YALANLAR SERİSİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Gündoğmuş'ta şu anda arka tarafta gördüğünüz gibi yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum, yanıyor insanlar.

Emre Kınay: Niçin ülkenin bütün kaynakları, insanlar üzerine su sıkan TOMA'lar niçin orada çalışmıyor?
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