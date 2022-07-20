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Muğla Bodrum Ortakent'te "Pinokyo" vurgunu! 30 kişiden 1,5 milyon lira çarptılar

Muğla Bodrum Ortakent'te "Pinokyo" vurgunu! 30 kişiden 1,5 milyon lira çarptılar
20.07.2022 11:49

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Son dakika haberine göre Bodrum'da kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişilik bir grup, 30 kişiyi yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı.

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Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak PINOKYO adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR
Bodrum'da filmlere konu olacak cinsten bir olay yaşandı! Kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı. İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu.

Ardından görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Vatandaşları inandırmayı başaran dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu. Mağdurlar, şikayette bulundu. Dolandırıcılar, Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşları Pinokyo adlı sitedeki evlerin görüntülerini göstererek kandırdı.

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