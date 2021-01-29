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Müge Anlı'da son dakika: Konuşan katil cezaevinde! Arzu Aygün'ün cesedi korkunç halde bulunmuştu...

Müge Anlı'da son dakika: Konuşan katil cezaevinde! Arzu Aygün'ün cesedi korkunç halde bulunmuştu...
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Müge Anlı'da son dakika: Katil konuştu, tutuklanarak cezaevine gönderildi! Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün cesedi korkunç halde bulunmuş, kızı paylaşımıyla Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğmuştu... Cinayet faili olarak gözaltına alınan ve cinayeti itiraf edip mahkemece tutuklanan Muharrem Coşkun cezaevine gönderildi. Samsun'da işlenen Arzu Aygün cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı.


Müge Anlı'da son dakika: Konuşan katil cezaevinde! Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün, cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulunmasının ardından cinayet faili olarak gözaltına alınan ve cinayeti itiraf edip mahkemece tutuklanan Muharrem Coşkun cezaevine gönderildi. Tutuklanan Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı. Genç kadının kızının annesiyle ilgili yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

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