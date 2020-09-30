Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder yakalandı! Skandal ifade: Hakaret etti öldürdüm

30.09.2020 10:29

ATV'nin en çok izlenen programlardan biri olan Müge Anlı'nın 21 Eylül'deki bölümünde Duygu Çelikten'den acı haber gelmişti. 15 gündür kendisinden haber alınamayan kayıp genç kadının cansız bedeni, Varsak Ormanı'ndan gömülmüş şekilde bulundu... Son dakika haberi yine Müge Anlı canlı yayınında geldi. Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder günler sonra Fethiye'de ormanlık alanda saklanırken yakalandı. 'Duygu Çelikten'i neden öldürdün?'sorusuna verdiği yanıt ise tüyleri diken diken etti... İşte Müge Anlı'daki son dakika gelişmesinin detayları...