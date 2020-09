Müge Anlı'da Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un dayısı konuştu: O kişi bendim

25.09.2020 13:10

Müge Anlı'da ele alınan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme... Aleyna Çakır'ın ölümünün odağındaki isim Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunmuş ve intihar ettiği iddia edilmişti. Gülay Uygun'un ölümünün ardından ağabeyi ilk kez konuştu ve Gülay Uygun'u nasıl bulduklarını anlattı. İşte Müge Anlı'nın canlı yayınında o flaş gelişme...

Ankara'nın Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın intihar etmesi üzerine başlayan olaylar, Çakır'ın ailesinin talebiyle Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Ailenin şüpheli olarak gördüğü, kızlarının erkek arkadaşı olan Ümitcan Uygun'un annesinin de, ifade vermeye iki gün kala intihar etmesiyle olayın seyri değişmişti. Bugünkü programa Ümitcan Uygun'un dayısının röportajı damga vurdu. İşte Ümit Köse'nin kız kardeşi Gülay Uygun ve yeğeni Ümitcan Uygun hakkında söyledikleri...

Ümit Köse kız kardeşi Gülay Uygun'un hayatını kaybettiği gün yaşananları anlattı,

"Polisten önce biz bulduk, kocası, ben, benim kardeşim ve dayım. Dört kişiydik. Ben o gün bir buçuk gibi, bir yakınımı aradım. Yakınım bana, 'Abi panik yapma da Gülay ablam kayıp onu arıyoruz. Abimi aramış, hakkını helal et demiş ve gitmiş' dedi. Biz daha sonra, oradaki kız kardeşim ve annemle birlikte beş buçuk sularında Bağlum'a geldik. Son durakta eniştemle görüştük. Eniştemi aramış, "Canım seni çok seviyorum, hakkını helal et, Bağlum son durakta piknik alanındayım" demiş. Eniştem sabah dokuz gibi dayısını arayıp, Ulus'tan buraya kendisinin geldiğini söyledi. O saatten bu yana ablamı arıyorlarmış. Enişteme pikniğe nereye gittiklerini sordum. Şu an olayın olduğu yeri söyledi. Biz gittik baktık orada yoktu. Bir kere daha bakalım dedik. Sonra olayın olduğu yere gittik. Arabada durağın yanındaydı, biz çok dik bir yerden çıktık. Herkes farklı bir yere giderek aramaya başladı. Bir süre sonra dayım telefonla beni arayarak bulduklarını söyledi. Daha sonra diğer kardeşim beni gördü onu da alarak, olayın olduğu yere doğru koştum. Bacımı kendini vurmuş bir şekilde gördüm, üzerine kapandım. Kafasının arkasından değil, kulağının üzerinden gelen kurşunla intihar etmiş. Yüksek sesle bağırdım, dağları inlettim.

"KAMYONCUNUN SÖYLEDİĞİ ERKEK SESİ BENİM SESİMDİ"

O bir kamyoncu bağlandı da, orada bir erkek sesi vardı diyordu ya, o beyaz araba da bizdik, erkek sesi de benim sesimdi. Saat altı gibi Gülay'ı bulduk. Ayakkabısı çıkık falan diyorlar ya, ayakkabısını Birol çıkardı, annesinin ayağını öptü. Ben gömleğini çıkardım. Yüzüne sinekler geliyordu, yüzüne örttüm. Biz dokuz gibi ticari taksiye binip olay yerine gittik. Edindiğimiz bilgiye göre, saat on ya da on buçuk civarında intihar ettiği yani, yedi sekiz saat cansız bir şekilde yattığı ortada. Yani kamyoncunun verdiği ifadede söylediği zaman, bacım çoktan ölmüştü.

"SİLAHI NERDEN BULDUĞUNU BİLMİYORUM, ÜMİTCAN'IN KURU SIKI SİLAHI VAR"

Bacımın silahı nereden bulduğu hakkında bir bilgim yok. Ümitcan'ın kuru sıkı silahı var.Ben de kızardım, oğlum bunları gerçek zannederler falan diye. Silahı nerden aldığı konusunda hiçbir fikrim yok. Bacımla telefonla konuşurduk bana, "Ben herkesle konuşuyorum ama senle konuşamıyorum, doluyorum, zaten ben doluyum. Seninle konuşurken içimden ağlamak geliyor, sana her şeyimi anlatamıyorum. Abi doldum ben, artık dayanamıyorum" dedi. Bacım altın kalpli birisiydi, iyilik meleğiydi.

"ÜMİTCAN'IN DAHA İYİ BİR ÇOCUK OLMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Ümitcan'ın daha iyi bir çocuk olması için çok uğraştı bacım. Aleyna olayında en son, olayın içine kendi adı girince... Aslında bacım hayatı, yaşamayı çok seven birisiydi. Kesinlikle ölmeyi düşünmüyordu. Bizde hiç öyle bir ihtimal vermiyorduk. Kendini intihar edeceğini hiç düşünmemiştik. "Abicim balkondan atmayı denedim, cesaret edemedim" dedi sonra dolu dolu ağladı.

"ÜMİTCAN DA ANNESİ KADAR ALTIN KALPLİDİR"

Ümitcan biraz hırçın büyüdü. Ama Ümitcan'da cani değildir, altın kalplidir aynı annesi gibi. Yeğenim biraz atarlıdır, yalan konuşmasını sever. Hava atmak için etrafına ayda 80 bin lira kazanıyorum diye konuşmuştur. Ümitcan'ın arkadaş çevresi çok zengin bir kitleye sahip. Öyle de söylüyordu. Onlardan etkilenerek söylemiştir ayda 80 bin lira kazandığını. "Dayıcım arkadaşlarım var, şunla gidiyorum, bunla gidiyorum" diye sürekli söylüyordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum.

"BACIM ÖĞRENCİLERİ İÇİN KENDİ ELİYLE KAZANLARLA YAPRAK SARARDI"

Bacımın evine haftada bir ya da iki gün iş dolayısıyla uğrardım. Bacım kazanlarla yaprak sarardı. Defalarca gördüm. Bu kadar sarmayı ne yaptığını sorduğumda yavrularına götüreceğini söylerdi. Kızım devlet senden zengin, devlette yok mu bunlar diye tepki verdiğimde, "Abi devlette tabii var ama ben kendi ellerimle sarıyorum" derdi.

"ÜMİTCAN VE ALEYNA'NIN GÖZLERİNDEKİ AŞKI GÖRDÜM"

Ben çocukların gözlerindeki sevgiyi ve aşkı gördüm, Aleyna'ya dedim ki, kızım babanın evine git de seni gelip isteyelim. Aleyna da bana "Siz beni Allah'ımdan ve benden isteyin, aileme ben gitmem, ben onları sildim" dedi. "