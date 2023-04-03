Müge Anlı telefonu kilitlendi! Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar: "Çıplak resimlerimle şantaj yaptı"

Müge Anlı telefonu kilitlendi! Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar, "Yatak odasında çektiği çıplak resimlerimle şantaj yaptı. Ben bilmiyordum o fotoğrafların videoların çekildiğini" sözleriyle şoke etti. Gördüğü ilgiyle bağlandı, dünyası başına yıkıldı. 62 yaşındaki Mustafa Emektar'ı Müge Anlı'ya getiren büyük bir aşkla bağlandığı 48 yaşındaki sevgilisinin kendisinden bir milyonluk evin tapusunu aldıktan sonra ortadan kayboldu iddiasıydı. Canlı yayında Filiz denen kişiye çağrıda bulunan Mustafa Emektar'ın iddiaların odağındaki Filiz Hanım'la telefon bağlantısında yüzleştiği anlar ekran başına kilitledi. Ardından Filiz Hanım hakkında Müge Anlı'ya gelen ihbarlar ise ortalığı iyice karıştırdı.