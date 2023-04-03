Müge Anlı telefonu kilitlendi! Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar: "Yatak odasında çektiği çıplak resimlerimle şantaj yaptı"
Müge Anlı telefonu kilitlendi! Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar, "Yatak odasında çektiği çıplak resimlerimle şantaj yaptı. Ben bilmiyordum o fotoğrafların videoların çekildiğini" sözleriyle şoke etti. Gördüğü ilgiyle bağlandı, dünyası başına yıkıldı. 62 yaşındaki Mustafa Emektar'ı Müge Anlı'ya getiren büyük bir aşkla bağlandığı 48 yaşındaki sevgilisinin kendisinden bir milyonluk evin tapusunu aldıktan sonra ortadan kayboldu iddiasıydı. Canlı yayında Filiz denen kişiye çağrıda bulunan Mustafa Emektar'ın iddiaların odağındaki Filiz Hanım'la telefon bağlantısında yüzleştiği anlar ekran başına kilitledi. Ardından Filiz Hanım hakkında Müge Anlı'ya gelen ihbarlar ise ortalığı iyice karıştırdı.
ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİYLE ŞANTAJA UĞRADI EVİNDEN OLDU
Müge Anlı telefonu kilitlendi! Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar, "Yatak odasında çektiği çıplak resimlerimle şantaj yaptı" dedi, peş peşe gelen telefonlar ise ağızları açık bıraktı.
Gördüğü ilgiyle bağlandı, dünyası başına yıkıldı. 62 yaşındaki Mustafa Emektar'ı Müge Anlı'ya getiren büyük bir aşkla bağlandığı 48 yaşındaki sevgilisinin kendisinden bir milyonluk evin tapusunu aldıktan sonra ortadan kayboldu iddiasıydı.
"Özel çekilmiş fotoğraflarımızla beni tekrar kendine bağladı, evimin tapusunu aldı kayıplara karıştı." diyen Mustafa Emektar ile sevgilisinin yüzleşmesi herkesi ekrana kilitledi.
Filiz Hanım, Mustafa Emektar ile 10 yıl önce yollarının kesiştiğini kendisinden kaçtığını söyledi. Eski eşine fotoğraflarını yolladığını ve kendisine şantaj yaptığını söyleyen Filiz Hanım, Mustafa Bey'in üfürükçü olduğu iddiasını da ortaya attı.