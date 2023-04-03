Müge Anlı telefonu kilitlendi! Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar: "Yatak odasında çektiği çıplak resimlerimle şantaj yaptı"

Filiz Hanım, Mustafa Emektar ile 10 yıl önce yollarının kesiştiğini kendisinden kaçtığını söyledi. Eski eşine fotoğraflarını yolladığını ve kendisine şantaj yaptığını söyleyen Filiz Hanım, Mustafa Bey'in üfürükçü olduğu iddiasını da ortaya attı.