Müge Anlı son bölümde Şiar Kılıç'ın ölümünden 32 saat önce yaşanan olay! Şiar Kılıç cinayete mi kurban gitti?

28.07.2020 15:19

Müge Anlı, sezon finali tarihini 30 Temmuz 2020 Perşembe günü olarak canlı yayında duyurdu! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümündeki sır perdesini aralıyor. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili komşulardan, akrabalardan ve görgü tanıklarından gelen iddialar kan dondurdu. Şiar Kılıç cinayete mi kurban gitti? Yangından 32 saat önce ne oldu? Şiar Kılıç'ın katili kim? İşte 28 Temmuz Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı'ya konuşan Gülüzar Amanet'in yanında kalan teyzesi Sevim Taş, 'Beni buradan kurtarın, bunlar yalan söylüyorlar' diye yalvardı. Ardından harekete geçen savcı evde inceleme başlattı. Geceyi devlet korumasında geçiren teyze Sevim Taş, sosyal hizmetlerce koruma altına alındı.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili birbirinden akılalmaz iddialar gelmeye devam ediyor. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın katili kim? Anne ve üvey baba Şiar Kılıç'ı öldürüp sonra da yangın süsü mü verdi? Şiar Kılıç'ın annesi ve sevgilisi Hami hakkında teyze Sevim Taş'tan şok suçlama! İşte 28 Temmuz 2020 Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

YANGINDAN 32 SAAT ÖNCE 'OĞLUM ÖLDÜ' DEMİŞ...

Müge Anlı'yı çileden çıkaran Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin detaylar, hem ekranları başındaki izleyiciyi hem de stüdyodaki konukları şoke etti. Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.

Kan donduran iddialar ve akılalmaz suçlamaların ardından ortaya çıkan 32 saat detayı şoke etti. Şiar Kılıç'ın uyuduğu evde çıkan yangından 32 saat önce anne Gülüzar Amanet'in doktora, 'Oğlum öldü' dediği ileri sürüldü.

DARP İDDİALARI SONRASI BİLEZİK ORTAYA ÇIKTI

Müge Anlı'ya bağlanan yaşlı bir kadının Hami Kıcı'nın arabasını kirlettiği iddiası ile kolundaki bileziği zorla aldığı iddiaları üzerine Hami Kıca ve Gülüzar Amanet bileziği satmadıklarını teyze için sakladıklarını söyledi. Olay bilezik Gülüzar Amanet'in cebinden çıkarken yapılan araştırmalar sonucunda bileziğin sahte olduğu ortaya çıktı.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Tüm bu iddiaların ardından Gülüzar Amanet'in sevgilisi olan Hami Kıcı'ya sert bir dille yüklenen programın sunucusu Müge Anlı, erkek adamın kadının kolundaki bilezikle ne işi olur. Senin karın bile olmayan Gülüzar Amanet'in teyzesinin kolundaki bilezikle ne işin olabilir açıklamasında bulundu. Erkek adam sabah evden çıkar işine gider akşam evine döner. Bu işlerle uğraşmaz sözleri ile Hami Kıcı'ya yüklendi.

GÜLÜZAR AMANET STÜDYOYU TERK ETTİ

Oğlu Şiar Kılıç'i öldürdüğü iddiası ile suçlanan Gülüzar Amanet, telefonla programa bağlanan ve eski kocası ve ailesi tarafından kendisine söylenen sözlerin ardından gözyaşlarını tutamadı. Daha fazla dayanamayan kadın mikrofonu çıkararak gözyaşları içerisinde stüdyoyu terk etti.